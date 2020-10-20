وضع مدرسة خاصة تحت إشراف "تعليم المنوفية" بسبب مخالفات مالية

وافق محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، على وضع إحدى المدارس الخاص التابعة لإدارة أشمون التعليمية، تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم، نظراً لوجود مخالفات مالية بالمدرسة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات السابقة إلى إدارة المدرسة لتلافي هذه المخالفات.

وأوضح الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المديرية تقدمت بمذكرة لوضع مدرسة "الشريف" الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية التعليم، نظراً لوجود مخالفات رصدتها إدارة التعليم الخاص بالمديرية، مشيراً إلى أن إدارة أشمون التعليمية ستتولى تشكيل لجنة الإشراف المالي والإداري، طبقاً للمادة رقم 62 من القانون 420 لسنة 2014.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية سبق وأن وجهت إنذاراً إلى المدرسة بالمخالفات التى تم رصدها، وإمهالها شهر لإزالة هذه المخالفات، بعد تعهد الممثل القانوني للمدرسة بإزالة هذه المخالفات، ولكن لم يتم إزالتها، كما قامت ذات اللجنة بمخاطبة ادارة أشمون التعليمية بإزالة المخالفات خلال أسبوعين، وهو ما لم يحدث أيضاً.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات وإجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري بكافة المؤسسات والهيئات في نطاق المحافظة، والتصدي بكل حزم للمخالفين، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، حفاظاً على حقوق المواطنين، مشدداَ على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.