الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

وفق توقعات الخبراء يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشرقية، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة أن سقوط الأمطار يبدأ في الصباح الباكر بأمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة ورعدية على السلوم، وتمتد مع تقدّم ساعات الصباح إلى النجيلة، وتكون متوسطة الشدة ومتوسطة على مطروح، ثم من بعد الظهر تتقدم تدريجيًا إلى فوكا والضبعة وسيدي عبدالرحمن والإسكندرية تكون خفيفة، وتمتد خفيفة إلى شمال البحيرة ومناطق متفرقة من كفر الشيخ والمحلة الكبرى.

وأضاف الخبراء أنّ الأمطار تعاود السقوط مساءً على الضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والإسكندرية متوسطة الشدة، وتشتد ليلًا على سيدي عبدالرحمن والإسكندرية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة السرعة، والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

كما يستمر الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تنخفض درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.