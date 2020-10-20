"الوزراء" عن منح إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ: المبدأ موجود

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مطالب البعض بمنح إجازة بسبب موجة الطقس السيء التي ستشهدها البلاد الأيام المقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ومركز التنبؤات الجوية التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وقال "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، "لو الطقس تطور وأصبح حالة سيئة وهيئة الأرصاد أوصت بذلك، المبدأ موجود بمنح إجازة، لكن حتى الآن الموجة ستكون أقل حدة من الموجات السابقة، ولا يوجد ما يستدعي الإجازة، خاصة أن الذروة في المحافظات ستكون يوجد الجمعة وبالطبيعي هو يوم إجازة".

وأوضح أن الاستعدادات التي وجهها رئيس الوزراء للمحافظين لمواجهة الطقس السيء هي نفس الاستعدادات التي دائمًا ما يوجه بها في كل أزمة طقس سيء، من حيث وجود عربات كافية لشفط المياه، والعمل من الآن لضمان أن تكون كل بالوعات صرف المياه في حالة جيدة، مؤكدًا أن المحافظات أصبحت الآن لديها خبرات كثيرة للتعامل مع هذه الظاهرة ولا نشعر بأي قلق حيال الأيام الخمس المقبلة.

وناشدت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تؤدي إلى سيول.

وأوضح المركز أنّ النتائج الأولية تشير الى توقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.

ولفت الموقع إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشماية الغربية اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري، الأربعاء، كما توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية بعد غد الخميس.

وأنشأت وزارة الموارد المائية والري، مركز التنبؤ بفيضان النيل في العام 1992، الذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجية النهر والقياسات الهيدروليجية على حوض النيل، ومن ثم محاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية وعمل التنبؤات بالإيراد المائي الواصل إلى السد العالي.