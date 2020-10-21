"عبدالعاطي": مستعدون لبناء الكوادر العراقية في مجال المياه

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، استعداد الوزارة لتلبية طلبات العراق فى جميع المجالات المتعلقة بالشأن المائى، وخاصة بناء الكوادر والقدرات، وتفقد «عبدالعاطى» مع نظيره العراقى، المهندس مهدى رشيد الحمدانى، أمس، مركز الرصد والتنبؤ بالفيضان ومركز التليمترى للاطلاع على سُبل تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

وقدم «الحمدانى» الشكر للدعوة التى تلقاها لزيارة مصر، لأنها كانت مثمرة من جميع النواحى، خاصة التعرف على الأنشطة المختلفة الفنية والقانونية والسياسية والموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبى، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين فى مختلف مجالات المياه، لبناء الكوادر العراقية بهدف تعزيز قدراتهم ونقل الخبرات. وأشار إلى افتقار الكوادر العراقية للكثير من الخبرات الموجودة بمصر، مؤكداً أن الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر يساعد كثيراً فى الاستفادة من هذه الخبرات المتراكمة، مقترحاً دعوة عدد من الخبراء المصريين إلى العراق ليتفقدوا على الطبيعة الأنشطة المختلفة وتحديد ما يحتاجه العراق من خبرة مصرية.

وأكد أن التعاون المشترك بين مصر والعراق سيعطى صورة إيجابية للتعاون «العربى - العربى»، وهو دلالة على الشراكة بين الأشقاء، منوهاً بإمكانية تنظيم دورات تدريبية فى مصر لعدد من هذه الكوادر العراقية تفعيلاً لمذكرة التفاهم لبناء القدرات، سواء من خلال التواصل عن بُعد أو حضورياً. واستعرض الوزير العراقى ما كانت عليه إمكانيات العراق من خبرات قديمة تعود إلى فترة السبعينات، سواء فى مجال الرى والزراعة، عندما كانت هناك تكنولوجيا مطبَّقة فى هذا المجال، لكنها اندثرت بفعل الأوضاع السياسية وإرهاب «داعش».