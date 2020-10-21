استشاري تغذية يوضح المأكولات التى تقي من نزلات البرد فى الشتاء

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، إن فصل الشتاء من الفصول التي يكتسب فيها الجسم زيادة كبيرة في الوزن، نظراً لاعتماده علىى مأكولات تتسم بالدهون المشبعة اعتقادا أنها تعطي طاقة، ولكن يجب اتخاذ الحذر، واختيار أطعمة تعود على الجسم بالفائدة، وتساهم في تقليل التعرض بالإصابة بنزلات البرد.

وأضاف "ناجي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن البقوليات لا غنى عنها في هذا الفصل، إذ أنها تحتوي على عناصر أساسية للجسم كالبروتين والألياف والحديد والكالسيوم وفيتامين "ب"، والتي تعد بديل للحوم، كما أن البقوليات تمنح الجسم الشعور بالنشاط والحيوية.

"السحلب" منشط قوى ويخلص من ألم القولون والمعدة

وفيما يتعلق بالمشروبات، قال استشاري التغذية يأتى "السحلب" فى المقدمة، فهو منشط قوى ويشعر الجسم بالدفء، ويخلص من ألم القولون والمعدة، وبعده مشروب "الكيوى" الذى لا يحتوى على سعرات عالية ويقوى الجهاز المناعي والقلب.

وبخصوص الأطفال، أكد أن "شوربة العدس" لابد أن يكون مشروب يومى لا غنى عنه للأطفال فى كل صباح، وذلك ليخلصهم من القلق الذى يسببه الشتاء لمن هم فى مثل عمرهم، فضلاً عن العسل الأسود، الذى يجب أن يكون حاضر فى نظامهم الغذائى بشكل يومي، وإمداد الأطفال بالخضروات بكمات كبيرة والسلطة ويجب التقليل من الحلويات والنشويات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.