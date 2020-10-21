"القومية للأنفاق": ندرس تطبيق كارت موحد لكل وسائل النقل الجماعي

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك دراسة يتم وضعها حاليا لتطبيق كارت موحد لاستقلال كافة وسائل النقل الجماعى من قطارات سكة حديد ومترو أنفاق والقطار الكهربائي والسوبر جيت، مشيراً إلى أن هناك بعض الصعوبات التى تواجهنا فى تنفيذ الدراسة، ولكن نعمل على حلها، لتطبيق القرار بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وقال والي، لـ"الوطن"، إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، تنفذ مشروعات أنفاق عملاقة بهدف تخفيف الضغط المرورى، والتيسيير على الركاب، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأكد أنه يجري العمل على رفع كفاءة 23 قطارا بالخطين الأول والثاني، كي لا يكون هناك تفاوت في تقديم الخدمة من خط إلى آخر.

تطوير الخطين الأول والثاني بالمترو تحتاج 22 مليار جنيه

وتابع أنه من الضروري رفع كفاءة وتطوير الخطين الثاني والأول، مؤكدا أن الخطين في حاجة لـ22 مليار جنيه كي يصلا إلى نفس مستوى الخط الثالث، وكذلك الخط الرابع الذي سيجري تنفيذه خلال الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الخط الثالث يقدم خدمة أوروبية، والمواطن القاهري سيستخدم المترو عن أى وسيلة مواصلات أخرى.

وأوضح "والي"، أن إرتفاع أسعار تذاكر المترو سيساعد على القيام بأعمال الصيانة والتشغيل، مؤكدا أن المترو سيربط جميع أحياء القاهرة ليستطيع المواطن الانتقال من أكتوبر إلى التجمع الخامس، وأن شبكة المترو ستختزل المشوار الذي يستغرق 3 ساعات في 45 دقيقة فقط، المواطن لن يكون مضطرا إلى قيادة سيارته الخاصة.

وأضاف أن الهيئة تخطط لتوفير جراجات متعددة الطوابق بجوار بعض محطات المترو للتسهيل على قائدي السيارات الذين يرغبون في استقلال مترو الأنفاق، مؤكدا أن معظم قطارات خطوط المترو الجديدة مكيفة، فضلًا عن وجود كاميرات لكشف المخالفات داخل العربات، إضافة إلى التحكم الإلكتروني.