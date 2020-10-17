على خطى زوجها.. ضبط ربة منزل بحوزتها ربع كيلو "حشيش" بالمنوفية

سارت على درب زوجها في تجارة المخدرات، حتى أصبحت من أشهر تجار الصنف في مركز تلا، بمحافظة المنوفية، وذاع صيتها حتى بلغ مراكز أخرى، ولكن ضباط مباحث المخدرات كانوا لها بالمرصاد، حتى تمكنوا من إلقاء القبض عليها متلبسة بجُرمها.

عقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، تمكنت وحدة مباحث المخدرات بمديرية أمن المنوفية، بالتعاون مع وحدة مباحث تلا، تحت إشراف العميد عبد الله جلال، مدير إدارة المباحث الجنائية، من القبض على المتهمة، وبحوزتها كمية من مخدر "الحشيش"، كانت معدة للتوزيع، بقصد الإتجار.

وأكدت التحريات، التي أجرتها وحدة مباحث المخدرات، أن المتهمة انتهجت نفس نهج زوجها في الإتجار بالمخدرات، حيث تم إلقاء القبض عليه في السابق وبحوزته كمية من المخدرات، وأشارت التحريات إلى أن المتهمة كانت تبيع المخدرات للمتعاطين.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط مباحث المخدرات، بقيادة المقدم محمد النحاس، المدعوة "ب. ف."، 30 سنه، مقيمة ببندر تلا، وبحوزتها ربع كيلو "حشيش"، بقصد الإتجار، وعدد 2 تليفون محمول، ومبلغ مالي حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، برقم 12228 لسنة 2020، بندر تلا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.