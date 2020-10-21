إحداهما تسير عكس الاتجاه.. إصابة 13 في تصادم سيارتين بالدقهلية

أصيب 13 شخصاً على الأقل، بعضهم في حالة خطيرة، في تصادم بين سيارتين بدائرة مركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، وتبين أن إحدى السيارتين نصف نقل، والثانية سيارة أجرة "ميكروباص" محملة بالركاب.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "المنصورة - ميت فارس"، المعروف باسم طريق طناح"، بالقرب من قرية "الجديدة"، التابعة لمركز المنصورة.

وهرعت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 13 شخصاً، جرى نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وأكد مصدر طبي أن الإصابات متنوعة بين خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، من بينهم كسور مضاعفة، وكدمات وسحجات، وجري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لجميع المصابين، ولا توجد بينهم أي وفيات.

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع نتيجة خطأ السير في عكس الاتجاه، وهو ما تسبب في تحطيم السيارتين تماماً، ونجاة الركاب منها بأعجوبة، وأوضحوا أن طريق "طناح" جري ازدواجه قريباً، ولبعد الدورانات عن القرى يلجأ بعض السائقين للسير عكس الاتجاه، للوصول إلى أقرب دوران، وهو ما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.