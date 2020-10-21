ضبط أكثر من 3 طن "حلوي المولد" قبل بيعها للجمهور بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة وضبط 5 طن حلوى المولد النبوى وبويات مغشوشة، داخل مصنعين لإنتاج الحلوى والدهانات، وذلك قبل طرحها للبيع فى الأسواق فى حملات تموينية على مستوي قري ومراكز المحافظة .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين يفيد بتمكن العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 3 طن و276 كيلو عبوة حلوى المولد النبوى، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بطنطا.

كما ضبط 2 طن دهانات " بويات" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الدهانات بدون ترخيص بمركز بسيون، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة كما تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعة .

وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وحررت المحاضر اللازمة، وأخطر النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .