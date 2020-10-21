التعليم تحذر: أي تلميذ درجة حرارته 38 "بلاش يروح المدرسة"

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور، بعدم إرسال التلميذ إلى المدرسة في حالة ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة فأكثر أو ظهورأعراض مرضية أخرى لدى الطفل، والتواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن، وتوضيح حالته الصحية، فى ظل انتشار فيروس كورونا.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية لليوم الخامس على التوالى تسير بصورة منظمة، مشيرا إلى أن هناك متابعة لحظية لحالة الطلاب الـ5 الذين تم الاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا بمدرسة سعيد التراس بمدينة "تلا" بمحافظة المنوفية، موضحا أن الطلاب يعانون من ارتفاع درجة حرارتهم، ولم يتأكد إصابتهم بفيروس كورونا حتى الآن.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالب بحل كل الصعاب لإنجاح العام الدراسي الجديد، وأن على الجميع التكاتف للخروج لبر الأمان هذا العام فى ظل انتشار جائحة كورونا، لافتا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية، لتوفير الحماية والأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح المصدر بأنه تم إرسال منشور لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، للتشديد على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ومنها غسيل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل الخروج من المنزل لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو فركها بالكحول تركيز 70%، وتعقيم الفصول وفناء المدرسة، وتطهير دورات المياه بصورة دورية، وإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف المدارس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول الدراسية، للوقاية من كورونا.

وأضاف المصدر بأنه تم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، وتجهيز جميع غرف العزل بالمدارس بكافة المستلزمات الطبية، لعلاج الحالات المشتبة فى إصاباتها بفيروس كورونا لحين نقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى عزل لتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن الوضع الصحى بالمدارس حتى الآن مطمئن.

يُذكر أنَّه أُصيب 5 طلاب بمدرسة سعيد التراس بمدينة "تلا" بمحافظة المنوفية، بارتفاع في درجة الحرارة، خلال تواجدهم في المدرسة صباح اليوم، وأكّدت مصادر أنَّ الطلاب تمّ تحويلهم جميعًا لمستشفى تلا المركزي، لاتخاذ اللازم معهم خاصة مع ارتفاع درجة حرارتهم لأكثر من 38 درجة.

وأكّد الدكتور حافظ طعيمة مدير الصحة المدرسية بمدينة "تلا"، أنَّه انتقل صباح اليوم للمدرسة ولا زال متواجدًا بها، موضحًا أنَّ "5 طلاب عانوا صباح اليوم في أثناء تواجدهم في المدرسة من ارتفاع في درجة الحرارة، وتمّ إخطار الصحة المدرسية وبدورنا حضرنا فورًا لمتابعة الموقف داخل المدرسة".

وأضاف "طعيمة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الحالات مجرد حالات اشتباه حتى الآن لم تثبت إصابتها ولا زالوا يخضعون للكشوفات والمتابعة بمستشفى تلا المركزي، مشددًا على أنَّه إن ثبت إصابة اثنين من الطلاب في فصل واحد سيتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا وفق البروتوكول المتبع مع المدارس.