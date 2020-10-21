فرج عامر: قمة "مصر وقبرص واليونان" تعزز المشروعات الصناعية

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قبرص لحضور القمة الثامنة بين "مصر واليونان وقبرص"، لمناقشة التعاون المشترك في مختلف المجالات، وعلي رأس هذه المجالات المجال الصناعي، فضلًا عن تعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الاوسط.

وأكد "عامر"، في بيان له اليوم، أن الأطراف المشاركة بالقمة تجمعهم علاقات تاريخية منذ سنوات، موضحًا ان القمة ستناقش مواصلة تعميق العلاقات ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، والوصول إلي آليات عمل مُشتركة لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين أطراف القمة لردع المهووس العثماني عن الإنتهاكات التي يقوم بها في المتوسط، بالإضافة إلي تكثيف العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية، والقضاء علي الهجرة التي باتت أحلام الشباب والتي تتسبب في فقدان حياتهم.وفي سياق متصل، أكد فرج عامر إن طماع السلطان العثماني المهووس، بحسب وصفه، في اختراق كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإرسال سفينة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، يجعله يكتب نهايته بيده.

وأشار عامر إلى أنه في نوفمبر 2019، أبرمت تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، اتفاقًا لترسيم حدود مناطقهما البحرية، وتسمح الأخيرة لتركيا، بتعزيز دعمها المسلح لحكومة الوفاق الوطني ضد قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، لكن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، هو الذي أثار الاحتجاج، وجعل الخليفة المهووس يضرب بكل الاتفاقيات عرض الحائط لتكون نهايته وشيكة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة تقديم رجب طيب أردوغان، إلى المحاكمة الدولية لمحاسبته على التدخل السافر في شرق المتوسط، وما يقوم به في ليبيا، من إرسال ميليشيات تهدد أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق.