فودة: تطبيق "منظومة التتبع الالكترونية" لوسائل النقل بجنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بممثلي الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، لبحث توريد وتركيب وتشغيل وصيانة منظومة تتبع الكترونية متكاملة للسيارات والدراجات واللنشات والمراكب والقطع البحرية، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ .

وقال محافظ جنوب سيناء، إن منظومة التتبع الإلكترونية تهدف إلى ضمان التأمين المثالي لكافة وسائط ووسائل الانتقال، خاصة تلك التي تعمل في مجال السياحة والسفاري، ولها خطوط مسارات داخل الوديان والمسطحات المائية.

وأوضح المحافظ أنه عن طريق تتبع ورصد موقع ومسارات الحركة يجري تأمين السائحين.

وأكد أنه تم خلال اللقاء التوافق على البدء في تنفيذ المنظومة على الدراجات واللنشات، والسيارات الحكومية التابعة للمحافظة والمديريات الخدمية، كمرحلة أولى، ومن المقررأن تتولى شركة اخرى توريد وتشغيل 500 دراجة منها 300 بمدينة شرم الشيخ، و200 بمدينة طور سيناء .

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