اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 26 ألف مسافر

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، على مدار 24 ساعة 202 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية ينقل خلالها 26 ألف راكب مابين مسافر وقادم وقال مصادر أن المطار سيستقبل اليوم 95 رحلة على متنها 12846 راكبا فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 107 رحلة على متنهم 13075 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن وجهات السفر تشمل "نيويورك، تورنتو، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أمستردام، أثينا إسطنبول، إنجمينا، أديس أبابا، جوانزو، عمان جوهانسبرج، الرياض، جده دبى، الشارقة، أبوظبى".

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، مسقط، دبى، البحرين، أبوظبى، إسطنبول أديس أبابا، أثينا أبوجا، أكرا، المدينة المنورة ، جده، الرياض، بيروت، أبوظبى جوانزو".

كانت الشركه الوطنية القابضه مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وعضو تحالف ستار العالمي، وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريك استراتيجي في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية.

وأكد الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط، على أن جهود الجانب المصري في اقنتاص الفرصة قد كللت بالنجاح، قائلا: "نحن سعداء بثقة الحكومة الغانية في اختيار وأفضلية مصر للطيران من بين كبرى شركات الطيران الأوروبية والأسيوية والإفريقية لهذه الشراكة الاستراتيجية في إنشاء شركة طيران جديدة تعمل من مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا وتمتد شبكة خطوطها في أرجاء افريقيا مع ربطها بدول الأمريكتين الشمالية والجنوبية".

وأوضح الطيار رشدي زكريا، مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وغانا علي مدار أعوام عديدة، مؤكدا علي قدرة مصر للطيران في دعم التعاون بين البلدين الإفريقيتين الشقيقتين في مجال الطيران المدني وتلبية الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لإنشاء شركة طيران قوية قادرة علي المنافسة في السوق العالمية محققه الأهداف الاستراتيجية للجانبين.

يذكر أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإفريقي وتسعي دائما من خلال تقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، فهذا ليس بالتعاون الأول بين البلدين الشقيقتين في قطاع الطيران المدني حيث وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصرللطيران مع وزارة الطيران المدني بدولة غانا عقدا لإنشاء مركز لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة الغانية أكرا وذلك في عام 2018.