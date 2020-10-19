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مطار القاهرة الدولي يستقبل 168 رحلة خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب:

أيمن حمزة
08:28 ص | الإثنين 19 أكتوبر 2020
مطار القاهرة  الدولي يستقبل 168 رحلة خلال ال 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة  الدولي يستقبل 168 رحلة خلال ال 24 ساعة الماضية

شهد مطار القاهرة الدولي يوم أمس الأحد، وصول 86 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها حوالي 10 آلاف راكب ، كما غادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية وأفريقية، أقلت على متنها 9 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

المطار يستقبل 168 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن صالات السفر والوصول شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مغادرة ووصول حوالي 19 ألف راكب من جنسيات ودول مختلفة على 168 رحلة جوية، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

 

مصر للطیران تسير اليوم 32 رحلة جوية 

في غضون ذلك، تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم الإثنين 32 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من « باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، چوبا، بغداد، كازابلانكا، المدينة المنورة، مسقط»، ورحلتين إلى كل من « دبي و الدمام و الرياض» و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين الي كل من  مطارى « شرم الشيخ والغردقة» ورحلة جوية إلى مطارى «الأقصر وأسوان» و3 رحلات شحن جوى. 

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من  3000 راكب من مختلف دول العالم، ومن جنسيات مختلفة .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والسائحين.

وكان مطار القاهرة الدولي إستقبل اليوم، وفد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عائدين من دولة المغرب الشقيق، على متن رحلة خاصة، وكان في إستقبال بعثة النادي فور وصولهم، عدد كبير من جماهير النادي، ووفد من قيادات مطار القاهرة الدولي. 

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