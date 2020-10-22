الكذب في دمهم.. "مكملين" تحول مساعدات ليلة القدر إلى رشاوى انتخابية

ترويج الشائعات قلب الحقائق سمة عرفت بها القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا، تحاول تلك القنوات التحريض ضد الدولة المصرية، أو استغلال أي حدث ديمقراطي في مصر للتشويه.

ومع الاستعدادات المصرية للتصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تنطلق المرحلة الأولي منها، بالداخل بعد غدٍ السبت، قررت القناة الإخوانية "مكملين"، التشكيك في الانتخابات قبل بدايتها عن طريق ترويج الشائعات المختلفة.

الصفحة الرسمية لقناة "مكملين"، الإخوانية والتي تحرض ضد الدولة المصرية، نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعمت خلاله أن انتخابات مجلس النواب التي يتم الاستعداد لها خلال الأيام المقبلة غير نزيهة.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو متداول لأحد الأحزاب السياسية في مصر، تقوم خلال بتوزيع بعض المواد الغذائية وعلقت خلاله أنه بتلك الطريقة يتم شراء أصوات الناخبين للتصويت لصالحها في مصر، في محافظات أسيوط، إلا أن حقيقة الفيديو عكس ذلك.

ويعود أصل الفيديو إلى قبل ما يقرب من 5 أشهر، أي قبل تحديد أي انتخابات وخلال فترة مجلس النواب المنتهي مدته، خلال قيام أحد الأحزاب بالدفع بقوافل من السيارات المحملة بالمساعدات الغذائية في ليلة القدر في محافظة قنا.

وتنطلق المرحلة الأولى للماراثون الانتخابي لمجلس النواب، بعد غد السبت، بالداخل، حيث تجرى في دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.