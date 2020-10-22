إحالة مديرة ومشرف مدرسة بالجيزة للنيابة الإدارية بسبب حفلة رقص

أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية فور تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، يظهر مجموعة من الطلاب يرقصون على الأغاني باستخدام السبورة الذكية.

وتابع وكيل الوزارة: "الواقعة مؤسفة، وتبين أنها في الصف الثاني الثانوي، وتم وقف مديرة المدرسة والمشرف العام، وإحالتهما للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى معاقبة الطلاب وفق القانون".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدارس المصرية للتعليم والتربية، وليست لمثل هذه المهاترات، مشيرًا إلى استخدام التكنولوجيا التي وفرتها الدولة لتطوير التعليم وليس لسبب آخر، وتابع: "ليس فى الرقص والأغاني وبعض المهاترات، ولذلك اتخذنا إجراءً سريعًا ورادعًا في واقعة الرقص".

وعلقت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، على واقعة استخدام بعض الطلاب السبورة الذكية للرقص على الأغاني، قائلة: "المشكلة هنا ليست في المدرسة بقدر البيت"، موضحة أن تربية الأسرة للنشء منذ الصغر وزرع القيم الأخلاقية أمر ضروري من أجل تخريج أجيال قوية لا تقع في مثل هذه الأمور.

وأوضحت أن الفيديو به مشهد إيجابي عندما دخل أحد الطلاب ووجد زملاءه في الفصل يفعلون ذلك لكنه لم يشارك معهم بل خرج على الفور، مشيرة إلى أن التربية هنا تظهر بشكل قوي، وتابعت: "لابد أن يتعلم النشء العيب والحرام".