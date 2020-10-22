محمود بسيوني: مصر بها أقدم برلمان في المنطقة وأكبر تمثيل برلماني

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن أقدم برلمان في المنطقة يتواجد في مصر، كما أن بها أكبر هيئة ناخبة وأكبر تمثيل برلماني للغرفتين الشيوخ والبرلمان، بإجمالي 900 نائب، وأكبر نخبة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، موضحا أن الإرادة السياسية، تريد تشكيل نخبة سياسية جديدة، بعيدا عن المال السياسي والأحزاب، وأصبحت الترشيحات تقدر دور الشباب في العمل السياسي.

وأَضاف "بسيوني"، أن الإرادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر داعم للشباب من خلال إشراف مؤسسة الرئاسة على البرنامج الرئاسي، لتدريب الشباب للقيادة، وكذا إنشاء لجنة تنسيقية شباب الأحزاب التي تلعب دورا هاما في انتخابات الشيوخ والنواب، وتعيين نواب المحافظين.

وذكر الكاتب الصحفي، أنه تم الدفع بوجوه جديدة داخل البرلمان بمنطق سياسي جديد ونخبة سياسية جديدة، لم تلوث بمهاترات سابقة مع قوى آخرى كما كانت تفعل جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن حاليا يتم إفراغ الشباب بشكل الطبيعي من أجل خلق مساحة لهم على الساحة السياسية من خلال مشاركة 26 حزب مصري.

وألمح إلى أن تنسيقية الأحزاب، بها تمثيل للمرأة وموجودة كذلك على القوائم الانتخابية، كما أن المرأة هي الأكثر مشاركة من الرجال في الانتخابات، وهذا سبب وجود سيدات منتخبة في الشيوخ، وطالب المواطنين بقراءة البرامج السياسية للمرشحين من أجل اختبار الأفضل بينهم، منوها إلى أن المحليات هي المسئولة عن الخدمات لكن النواب مختصين بالجانب التشريعي وسيعملون على تقديم عمل برلماني يليق بمصر الحديثة.