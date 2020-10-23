692 لجنة فرعية بـ481 مركزا تستقبل مليون و883 ألف ناخب ببني سويف

أنهت الأجهزة التنفيذية في محافظة بني سويف استعداداها لاستقبال انتخابات مجلس النواب، والتي تعقد على مدار يومي غدا السبت وبعد غد الأحد، من تجهيز المقار الانتخابية ومراجعة الكهرباء وتوفير المظلات والكراسي المتحركة.

ويتنافس 91 مرشحًا على المقاعد الفردية الثمان المخصصة للمحافظة في دوائرها الأربعة، ويبلغ العدد الإجمالي لمن لهم حق الانتخاب مليون و883 ألف و354 ناخبًا، موزعون على 692 لجنة فرعية على مستوى المحافظة داخل 481 مقر انتخابي.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المراجعة اليومية من خلال التواصل بأجهزة المحافظة التنفيذية المعنية فيما يتعلق باستعدادات الانتخابات، مشيرًا إلى تكليفه مسؤولي إدارة الأزمات لتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة قبل بداية الانتخابات، وربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن، ورفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أية طوارئ محتملة.

وأشارالمحافظ إلى متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التي تم تخصيصها، بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات، حيث يتم تجهيز 4 لجان عامة تغطى مراكز ومدن المحافظة السبع، وهي:

الدائرة الاولى: "لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم قسم شرطة بني سويف " بندر"، وقسم شرطة بني سويف الجديدة"شرق النيل" ومركز شرطة بني سويف، ومخصص لها مقعدان ويتنافس عليهما 24 مرشحا".

والدائرة الثانية، والتي يكون مقرها بمدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي " الثانوية بنات وتضم مركزي ناصر والواسطى، ومخصص لها مقعدان ويتنافس عليهما 32 مرشحا.

ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب أهناسيا، ومخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 7 مرشحين.

ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا وتضم مراكز ببا، سمسطا، والفشن، ومخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليه 28 مرشحًا.

وأكد محافظ بني سويف، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل وأثناء العملية الانتخابية، فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت، مع تكليف مسؤولي القطاع الصحي بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتلافى أية ملاحظات تم رصدها في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في أغسطس الماضي.

وتابع "غنيم": تم وضع خطة متابعة لحظية مع رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، بجانب المرور اليومي على كافة المراكز الانتخابية، للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد وكراسي متحركة بكافة المراكز الانتخابية، للتيسير على المواطنين خاصة المسنين وذوى الإعاقة لتسهيل الإدلاء بأصواتهم.