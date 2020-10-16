بريد الوطن.. معاش «تكافل وكرامة» يا وزيرة التضامن

أنا رجل مريض، أبلغ من العمر 53 عاماً، وأعانى من إعاقة فى العين اليمنى، والأخرى ضعيفة، لا أستطيع أن أرى بها جيداً، وفى نفس الوقت أعول أربع بنات، تدرس واحدة منهن فى الجامعة، واثنتان فى الثانوية العامة، والأخيرة فى المرحلة الإعدادية، وليس لى أى دخل ولا معاش ولا مرتب ولا أى مساعدات خارجية غير أنى أعمل سائق «توك توك» لا أمتلكه، وعلىّ ديون وأقساط والتزامات غير مصاريف البيت والاستهلاك، أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة الضامن، التكرم بمنحى معاش «تكافل وكرامة» من أجل أسرتى.

طه محمد طه محمد

إمبابة - الجيزة

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