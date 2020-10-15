بريد الوطن.. معـاش تكافل وكرامة يا وزيرة التضامن

أنا أرملة، وظروفى قاسية، وتدهورت حالتى بعد وفاة الزوج، وواجهت مشكلات عديدة مع أهلى وأسرتى، ما اضطرنى إلى ترك مسقط رأسى بالمنيا والنزوح للقاهرة، بحثاً عن مورد رزق، ولم أجد سوى مسجد السيدة زينب ألجأ إليه، فأنام فى حماه، وسبق أن طلبت وحدة سكنية من وزارة الإسكان فقالوا لى إن بطاقتى القومية صادرة من المنيا، وعلىّ أن أذهب إلى هناك إذا أردت الحصول على شقة، وأنا الآن لا أعرف كيف أغيّر عنوانى فى البطاقة، ولا أريد العودة للمنيا مرة أخرى، وليس لى مكان ثابت أسكن فيه، أناشد الدكتورة نيرمين القباج منحى معاش تكافل وكرامة، أو معاشاً من مشيخة الأزهر الشريف.

خضرة أحمد إبراهيم محمد

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