ضبط 6 طن حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.. فقد تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (كمية قدرها 6,200 طن حلوى مولد النبوى الشريف بدون بيانات ومنتهية الصلاحية) داخل مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات وحلوى المولد النبوى الشريف ومخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول بنها.

حيث تبين عدم توافر الشروط الصحية داخل المصنع والمخزن التابع له وإستخدام مواد وخامات تصنيع وسلع غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمى من مرتجعات الأسواق عن العام الماضى، ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات، وإعادة تعبئتها داخل عبوات أخرى مدون عليها علامات تجارية وطرحها وبيعها بالأسواق للمواطنين والمحلات التجارية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضاً صحتهم للخطر، وأمكن ضبط مالك المصنع.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (2٫87 طن كبدة – مفروم لحوم – مقطعات دواجن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية – كائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ).

ضبط (1٫25 طن سلع غذائية سكر حر – حلوى المولد بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مدون على المنتج النهائى تاريخ الإنتاج والصلاحية مستلزمات إنتاج منتج نهائى) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج حلوى المولد بدون ترخيص – كائن بسمالوط بالمنيا).

ضبط (93٫600 عبوة بسكويت بدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - كائن بمركز المنيا بالمنيا).

ضبط (2٫3 طن دقيق بلدى مدعم) قام بتجميعها بدون وجه حق تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة جراء ذلك، قدرت بــ(12٫535 جنيه).. بحوزة (مالك سيارة محددة – حال سيره بدائرة مركز طنطا بالغربية).

ضبط (12٫072 عبوة أدوية فيتامينات – مكملات غذائية غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركياً - مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص – كائن بباب شرق بالإسكندرية).

ضبط (8000 قرص وأمبول أدوية - 900 عبوة تركيبة طبية – محلول -غير مسجلة بالجهات المعنية ومهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق - 3500 قطعة كمامة طبية بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المسئول عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات – كائن بمدنية المنيا بالمنيا).

ضبط (4 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية).. تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية – كائن بطنطا بالغربية).

ضبط (9٫55 طن شحم سيارات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج شحومات السيارات بدون ترخيص – كائن بطنطا بالغربية).

بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد تم تنفيذ حملة نوعية بمحيط المدارس، أسفرت عن ضبط عدد (78) قضية أبرزها (عدم حمل شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – بائع متجول – إدارة منشأة بدون ترخيص – بيع مستلزمات مدارس بأزيد من السعر المتداول بالأسواق).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.