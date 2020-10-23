الطقس اليوم الجمعة 23-10-2020 في مصر والدول العربية

كشفت هيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وترصد "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

ويسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

الطقس في الكويت

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، فأنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا ،والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على المناطق الغربية .

أما ليلا فيكون الطقس معتدل والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .