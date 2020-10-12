لجنة النواب: 84 مرشحا في الكشوف النهائية بأسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، رئيس محكمة أسوان، عن الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، عن الدائرة الأولى، التى تشمل "مدينة أبوسمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو".

ويتنافس في الدائرة 34 مرشحا، على مقعدين فردي، بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد، الشهير بـ"أنور العمدة حمد"، رمز طائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل، رمز التمساح.

والعدد ذاته يتنافس في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و24 مرشحا في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين وهم إبراهيم يونس موسى، رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح، رمز التمساح، وعبدالحميد حامد حسن، رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن، رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.

وشهدت الساعات الماضية، تحركاً كبيراً من المرشحين الـ84 على الدواوين والمضايف والجمعيات الأهلية لكبار العائلات والقبائل، بقرى ومدن ومراكز محافظة أسوان، طالبين دعمهم في الانتخابات البرلمانية.

وعقد بعض المرشحين مؤتمرات جماهيرية، استطاعوا من خلالها حشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين لهم في الانتخابات، واعتمد العدد الأكبر على الدعاية الإلكترونية، سواء المجانية أو حتى الممولة بأسعار زهيدة، ونشروا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حتى تصل للآلاف من المتابعين والمشتركين بمواقع التواصل.

كما حدد كل مرشح المقرات الانتخابية الخاصة به، فى أماكن متفرقة في الدوائر، خاصة الدائرة الأولى؛ إذ يختار المرشحون مقرين، أحدهما في مدينة أسوان، والآخر في "دراو"، لحشد أكبر عدد.

ويواصل أنصار كل مرشح العمل على كسب أكبر قدر ممكن من الأصوات، خاصة في الجولة الأولى من الانتخابات.