جولات ومؤتمرات لمرشحي "النواب" بأسوان قبل الصمت الانتخابي

تشهد الدوائر الانتخابية الـ4 بمحافظة أسوان، " أسوان- دراو، كوم أمبو ، نصر النوبة، إدفو" ، تحركات مكوكية سريعة من المرشحين الـ84 الذين يخوضون انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، خاصة مرشحو الأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والعدل وصوت الشعب وكذلك المستقلين ، الذين يتوافدون على مدار اليوم على الدواواين والمضايف والجمعيات الأهلية الخاصة بالقبائل وكبار العائلات بمحافظة أسوان، وعقد كثيرون مؤتمرات جماهيرية خاصة فى المناطق المحيطة بهم وبأنصارهم.

كما يكثف المرشحون أيضًا من توزيع الدعاية الإعلانية والإعلامية فى ميادين وشوارع المحافظة الرئيسية ، والأمر أيضًا ينطبق على اعتماد العشرات منهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "واتساب"، فى الوصول للمئات من الناخبين ولمن له حق الانتخاب، حيث يعرض المرشحون برامجهم الانتخابية ووعودهم الانتخابية والسيرة الذتية على مواقع التواصل الأقل تكلفة و الأكثر انتشارًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، رئيس محكمة أسوان، أعلنت عن الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، عن الدائرة الأولى، التى تشمل "مدينة أبوسمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو"، ويتنافس في الدائرة 34 مرشحًا، على مقعدين فردي، بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد، الشهير بـ"أنور العمدة حمد"، رمز طائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل، رمز التمساح، والعدد ذاته يتنافس في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و24 مرشحًا في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين وهم إبراهيم يونس موسى، رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح، رمز التمساح، وعبدالحميد حامد حسن، رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن، رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحًا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.