ماراثون رياضي للتجديف والمراكب الشراعية بأسوان

صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بأنَّه تمّ تنظيم ماراثون رياضي للمراكب الشراعية ورياضة التجديف بمجري النيل المقابل للمدينة بالتعاون مع جامعة أسوان ونادي التجديف والرياضات المائية، وذلك من المرسى النهرى بالحديقة الشاطئية بمدينة أسوان الجديدة وبطول 6 كم.

وأضاف أنَّ ذلك يأتي بالتزامن مع أعمال تنفيذ الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، وفي إطار التعاون المثمر بين جهاز مدينة أسوان الجديدة، وكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ونادي التجديف الرياضي بأسوان.

وأوضح "رشاد"، أنَّ الحديقة عبارة عن واجهة مباشرة على كورنيش النيل بطول 4 كم، وتتكون من "بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح روماني - نفق مشاة - مراس سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار سيارات" لخدمة جميع أهالي أسوان.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أنَّ الحديقة تضم منطقة المارينا بطول 2 كم، وتتكون من "محال تجارية – مطاعم - فنادق- أوتيلات سياحية"، وجارٍ البدء في التنفيذ، مضيفاً أنَّ المسرح الروماني جارٍ تنفيذه على مساحة 5 أفدنة، ويسع نحو 3 آلاف شخص بنسبة إنجاز 60%.

وقال "رشاد": جارٍ تنفيذ كبارى مشاة بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات السكنية بعدد 150 فيلا كاملة التشطيب بمساحة 469 م2 للفيلا مكونة من دور طأرضي + 2 علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور"، وكذا جارٍ تنفيذ الممشى السياحي لخدمة القرية الأولى والثانية بطول 1500م.ط، ويتكون من "مسار للدراجات – محال تجارية" تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.