رئيس التحرير

محمود مسلم

ماراثون رياضي للتجديف والمراكب الشراعية بأسوان

كتب:

الوطن
10:27 ص | السبت 24 أكتوبر 2020
ماراثون رياضي للتجديف والمراكب الشراعية بأسوان

صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بأنَّه تمّ  تنظيم ماراثون رياضي للمراكب الشراعية ورياضة التجديف بمجري النيل المقابل للمدينة بالتعاون مع جامعة أسوان ونادي التجديف والرياضات المائية، وذلك من المرسى النهرى بالحديقة الشاطئية بمدينة أسوان الجديدة وبطول 6 كم.

وأضاف أنَّ ذلك يأتي بالتزامن مع أعمال تنفيذ الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، وفي إطار التعاون المثمر بين جهاز مدينة أسوان الجديدة، وكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ونادي التجديف الرياضي بأسوان.

وأوضح "رشاد"، أنَّ الحديقة عبارة عن واجهة مباشرة على كورنيش النيل بطول 4 كم، وتتكون من "بازارات  سياحية - محال تجارية - كافيهات -  مسرح روماني - نفق مشاة  - مراس سياحية - مناطق ألعاب أطفال -  مسارات حركة للمشاة -  برجولات خشبية -  أماكن انتظار سيارات" لخدمة جميع أهالي أسوان.

وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أنَّ الحديقة تضم منطقة المارينا بطول 2 كم، وتتكون من "محال تجارية – مطاعم - فنادق- أوتيلات سياحية"، وجارٍ البدء في التنفيذ، مضيفاً أنَّ المسرح الروماني جارٍ تنفيذه على مساحة 5 أفدنة، ويسع نحو 3 آلاف شخص بنسبة إنجاز 60%.

وقال "رشاد": جارٍ تنفيذ كبارى مشاة بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات السكنية بعدد 150 فيلا كاملة التشطيب بمساحة 469 م2 للفيلا مكونة من دور طأرضي + 2 علوى + حديقة أمامية وخلفية محاطة بسور"، وكذا جارٍ تنفيذ الممشى السياحي لخدمة القرية الأولى والثانية بطول 1500م.ط، ويتكون من "مسار للدراجات – محال تجارية" تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع.

{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}
{"description":"\u0645\u0627\u0631\u0627\u062b\u0648\u0646 \u0631\u064a\u0627\u0636\u064a \u0644\u0644\u062a\u062c\u062f\u064a\u0641 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0643\u0628 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0628\u0623\u0633\u0648\u0627\u0646"}

اقرأ المزيد:

محافظ أسوان يراقب بدء تصويت انتخابات النواب في 373 لجنة

قبل بدء الانتخابات.. 84 مرشحا يتنافسون على 5 مقاعد بدوائر أسوان

373 لجنة فرعية تستعد لاستقبال مليون و39 ألفا و51 ناخبا في أسوان

انطلاق مبادرة "يلا نعمر بلدنا" لخلق فرص عمل لشباب أسوان

محافظ أسوان: افتتاح كوبري كلابشة قريبا وتطوير طريقي مرسي علم والنقرة

محافظ أسوان: طرح لحوم طازجة بسعر 85 جنيه للكيلو لمواجهة غلاء الأسعار