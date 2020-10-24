منح دراسية لطلاب شمال سيناء داخل وخارج المحافظة بضوابط علمية مدروسة

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تولي أهالي سيناء أهتماما خاصا على جميع المستويات، سواء التعليمية أو التنموية الخاصة بمجال البناء والتعمير.

وأكد "عبدالفضيل"، في بيان له، أنه رُشح 74 طالبا وطالبة للدراسة والاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من جامعات "سيناء، والبريطانية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، والمصرية الصينية، و6 أكتوبر، والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بوسط مدينة العريش".

وقال المحافظ، إنه شكلت لجان بشكل خاص ودقيق لاختيار الطلاب المستحقين من الطلبة المتقدمين، وفقا للضوابط الخاصة بالمنح، والتي اشترطت أن يكون الطالب الطالبة، المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها إقامة دائمة، ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي، وأن يكون المتقدم قد حصل على شهادتي الابتدائية والاعدادية من مدارس شمال سيناء أيضا.

وقال محمد الحجاوي، مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، إنه تلقى الطلبات الخاصة بالمنح الدراسية في المركز، في مواعيد العمل الرسمية خلال الأيام الماضية، وأُعلن بالفعل أسماء المستحقين والحاصلين على المنح في الجامعات المختلفة، لتسليم ملفاتهم والانتظام في الدراسة بها بشكل سريع.

وكان نواب شمال سيناء، عقدوا اجتماعا قبل عدة أيام، مع الدكتور حسن راتب، رئيس جامعة سيناء، للتحقق من انتظام الطلاب في 17 منحة، قد حصلوا عليها بجامعة سيناء، وأكد رئيس الجامعة، أن المنح سارية بشكل طبيعي، ولن تقف أو تعطل، بحسب الحاج رمضان سرحان، عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء.

ومن جهة أخرى، تستقبل جامعة العريش غدا الأحد، عملية التحويل الرقمي بالجامعات، لاستقبال أوراق طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية من طلاب شمال سيناء.

وأكد ممدوح فراج، رئيس شؤون الطلاب، أن النسبة المئوية للقبول سوف تنخفض قليلا لطلاب الثانوية التجارية، بمعدل معتدل يتيح لغالبية الطلاب دخول كلية التجارة.

وقال الدكتور أشرف الذكر، أن نسبة خفض المجموع في القبول لطلبة الاستزراع المائي والمصائد البحرية، سوف تكون في حدود 10%، ألا أنه لن تحدد النسبة ألا بعد عقد لقاء مجلس الجامعة، ودراسة احتياجات الأخيرة.