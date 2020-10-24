طقس الأحد معتدل.. وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدًا الأحد، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات

من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرة سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، فيما يشهد الوجه البحري تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق مثل البحيرة وكفر الشيخ.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية من المتوقع أن تشهد أمطار متوسطة على بعض المناطق مثل الإسكندرية ومطروح وسيدي براني وبلطيم، أما السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة فتشهد أمطارًا متوسطة على بعض المناطق مثل دمياط وبورسعيد.

أما شمال ووسط سيناء تشهد تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق، وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تنعدم فرص سقوط الأمطار على مناطق شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 26 18

سيوة 27 16

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 28 20

رفح 28 19

رأس سدر 29 21

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 31 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 29 19

بني سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 31 18

سوهاج 31 19

قنا 31 20

الأقصر 32 21

أسوان 32 23

إدفو 33 23

أبو سمبل 32 23

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 33 26

أبو رماد 32 27

حلايب 31 27

رأس حدربة 31 28