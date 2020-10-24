وكيل تعليم الفيوم يحيل عمال مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية للتحقيق

أحال محمد عبداالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في أولى أيام الاقتراع ضمن الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، عمال الخدمات المعاونة بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، للتحقيق، وذلك بسبب التقاعس عن أداء عملهم الوظيفي.

وقال "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّ سبب الإحالة جاء بسبب ملاحظته تغيبهم عن العمل، وعدم نظافة المدرسة، رغم أنها تضم مقرًا انتخابيًا يضم عدة لجان، موضحًا أنّه شدد خلال جولته بالأمس على العمال بضرورة نظافة المدارس والمقار واللجان المختلفة، وتعقيمها أولًا بأول خلال عملية الاقتراع، ولكنه عند جولته التفقدية على المدارس فوجئ بعدم نظافة المدرسة.

وأوضح "عبدالله" أنّه يُشدد طوال الوقت على ضرورة النظافة والتعقيم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بفيروس كورونا.

وكان عبدالله قد تفقد مقار اللجان الانتخابية بمدارس الفيوم لمتابعة عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من أداء موظفي وعمال التعليم لعملهم ، من حيث النظافة العامة، ونظافة الحمامات، وجاهزية مقر اللجنة بالمدرسة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب.

وتفقد "عبدالله" عدداً من المدارس منها مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، ومدرسة النهضة الإعدادية بنات، ومدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، ومدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي، ومدرسة السادات، ومدرسة جاسمين شريف زيادة، ومدرسة الشهيد حميدة عبدالفتاح، ومدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي، ومدرسة عثمان بن عفان، ومدرسة الراضي، ومدرسة مجمع سنورس للتعليم الأساسي، ومدرسة حمادة طنطاوي الرسمية للغات، ومدرسة الشواشنة1، والشواشنة 2.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعة على 284 مقر انتخابي بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال 2 مليون و9 آلاف و229 ناخباً، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ.