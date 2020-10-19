النزلة بـ1000 دولار.. "أديب" يقترح السماح للسياح بالنزول إلى بئر أثري

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر دولة لديها ديكور خاص ولا يمكن أن يتكرر في أي مكان بالعالم، متسائلًا عن عدد الدول على مستوى العالم التي نزل رئيس وزرائها في بئر أثري للاطلاع على قطع أثرية عمرها 3000 عام، على غرار ما فعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في بئر سقارة.

وأضاف "أديب" خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر: "الدكتور مصطفى مدبولي متخصص سقالات وحبل لأنه راجل مهندس، والموضوع بالنسبة له مكنش صعب رغم الأعباء الملقاة على عاتقه".

وتابع: "رئيس الوزراء لائق بدنيًا واستخدم الحبل لكي ينزل إلى بئر بسقارة، دي صور صعب نلاقيها في أي مكان في الدنيا، ومصر للأسف حتى النهاردة فيها كميات كبيرة من الآثار غير المكتشفة، والمشهد اليوم كان عجيبًا وغريبًا".

واقترح أديب فكرة لتدعيم السياحة في هذه المنطقة، قائلًا: "دعموا أي بير من دول بشكل جيد واعملوا له فتحة جيدة عشان السائح لما يجي يبقى في نوع من أنواع الأكشن ولعنة الفراعنة، وتكون النزلة بـ1000 دولار، مش 10 دولار وتوك توك، والأطفال بـ500 دولار".

وواصل: "إحنا عشان مصريين الموضوع بالنسبة لنا كل يوم تابوت واكتشاف، إنما في ناس برة بيعتبروا الموضوع ده ساحر وبيحلموا بيه وبيقطعوا تذاكر من اليابان والصين ويرجعوا يكتبوا على إنستجرام عن اللي حصل معاهم".