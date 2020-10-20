أديب: مصر أحسنت إدارة الاقتصاد رغم أزمة كورونا العالمية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتعامل الدولة المصرية مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاديات العالم من أزمات اقتصادية كبيرة.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر: "أخبار الاقتصاد في العالم كلها زي الزفت، ومحدش بيلوم حد بسبب وجود كورونا، لكن خلال آخر 6 أشهر، كل المؤسسات الدولية تنظر إلى مصر من ناحيتين.. الأولى قالوا إننا عدينا وأدرنا الأزمة بشكل جيد".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "الثانية أننا لدينا معدل نمو اقتصادي بالإيجاب ويتحدثون عن انخفاض التضخم وتحسن نسبة النمو".

وتابع: "مصر أدت بشكل جيد جدًا في ظل الوباء بالرغم من نقص مواردها بشكل كبير مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى أنها توفر دعمًا كبيرًا للمواطنين".

وقال الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، إنَّ الحكومة على أتمّ الاستعداد تحسبًا للموجة الثانية المتوقعة لـ كورونا، مضيفًا أنَّ الحكومة رصدت العام المالي الماضي نحو 100 مليار جنيه ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكّد "معيط"، لـ"الوطن"، أنَّ وزارة المالية خصصت مبالغ لمواجهة الموجة الثانية للجائحة، موضحًا أنَّ قيمة المخصصات لم يتمّ تحديدها نظرًا لعدم التثبت من وجود موجة ثانية للفيروس من عدمه قائلًا: "حتى الآن مجرد توقعات، ولكننا مستعدون لكل السيناريوهات المحتملة".

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، شارك في ثلاثة لقاءات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشار ترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذي نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي.