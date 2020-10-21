لجنة لمتابعة مراكز الشباب بالقليوبية وإجراءات حيال المقصرين

أمر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بتشكيل لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعضوية عبدالعليم حماد، ونادية حسين علي، لمتابعة مراكز الشباب بإدارتي بنها وكفر شكر.

ففي إدارة شباب بنها تم متابعه مركز شباب جمجره الجديدة، ومركز شباب كفر الأربعين، حيث تبين أن المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

كما تم متابعة مركز شباب كفر الولجا ومركز شباب اسنيت والمنشأة الكبرى، في إدارة شباب كفر شكر، وتبين أنها تمارس نشاطها بشكل كامل.

أما مركز شباب الصفين والمفتى ومركز شباب كفر تصفا ومركز شباب المنشأة الصغرى وكفر رجب، فتبين غياب بعض العاملين بالمراكز رغم كونها مفتوحة وتمارس نشاطها، وقامت اللجنه بمتابعه نشاط الكاراتيه في مركز شباب كفر تصفا.

وأوصت اللجنة المراكز بالاهتمام بالنظافة وتنفيذ التوصيات الموجودة في سجل الزيارات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد مرض كورونا، والتنبيه على المترددين على الملاعب بالالتزام بالآداب العامة والأخلاق الرياضية مع مراعاة متابعة استخراج الإيصال الخاص بتأجير الملعب قبل ممارسة نشاط كرة القدم.

وقد أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

في وقت سابق أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية انطلاق مبادرة "لا.. للتحرش" بمركزى شباب المنشية بنها، والعبور بالخانكة بمحافظة القليوبية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد المصرى للكيك بوكسينج.

تهدف المبادرة لتوعية الفتيات من سن 18 لـ 35 عاما لمواجهة التحرش، وإكسابهن المهارات اللازمة للدفاع عن النفس من خلال دورتين تدريبيتين على 5 أيام بها تدريب نظرى وعملى، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتفق عليها خلال التجمعات.

تضمن اليوم محاضرة نظرية عن التحرش من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط الضعف والقوة فى جسم الإنسان، واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس، والمسكات المختلفة والشائعة وطرق التخلص منها.

يأتي ذلك برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، وإشراف عام من معتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية، وتنفيذ رباب محمد عبدالتواب مسؤول السكان بإدارة الشباب.