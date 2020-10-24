رئيس "الشيوخ" يناشد الإعلام إبراز الانجازات: سنُباهي العالم بنضج المواطنين

ناشد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المواطنين المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي انطلقت فعالياتها اليوم، ومستمرة حتى غدًا في 14 محافظة كمرحلة أولى، معربًا عن أمله أن يكون لمجلسي الشوري والنواب، وجود حقيقي في الشارع المصري، وهذا لن يحدث إلا بالمشاركة الانتخابية.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن أجراء الانتخابات في موعدها رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" دليل على أن الدولة متمسكة باستكمال الاستحقاقات الدستورية، كما أن القيادة السياسية حريصة على صحة وسلامة الناخبين.

وأشار رئيس مجلس الشيوح، إلى أنه تم تنقية وتهيئة الأجواء صحيا حتى يؤدي الناخب دوره بأريحية ودون خوف على صحته، مضيفا أن المواطن وصل إلى مرحلة من النضج نستطيع أن نباهي بها العالم، مطالبًا في الوقت ذاته وسائل الإعلام بتسليط الضوء على الانجازات التي تحدث في البلاد، في كل المجالات، حتي يتم طمأنة الناس.

وأوضح أن الإعلام يستطيع الوقوف في وجه جماعة الشر وإغلاق الطرق أمامهم وأمام شائعاتهم، فهناك تحقيقات صحفية في غاية الروعة، نستمد منها قراراتنا السياسية والتنفيذية ولابد أن يكون الإعلام فاعلًا أكثر من ذلك، موجهًا كلمة للرئيس السيسي: "سر على بركة الله وكل الأجهزة في الدولة ستكون معك"، مطالبا الشعب بالوعي الكافي ضد جماعة الشر.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الشيوخ، أن انتخابات مجلس النواب استحقاق دستوري لابد أن يأخذ حقه من قبل المواطنين، وهناك إقبال للتصويت على انتخابات مجلس النواب، ولكن ليس بالصورة المرغوبة، مناشدا الناخبين بأن يحرصوا على الإدلاء بأصواتهم، معقبا: "أملنا كبير في اليوم وغدا".

وتابع عبد الرزاق، خلال مداخلة أخرى خلال التغطية الانتخابية على شاشة "TeN": "المواطنون لديهم من الوعي الكافي والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم".