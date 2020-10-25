إغلاق باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة خلال ساعات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه سيتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني، لمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020، خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أنّ الوزارة أتاحت الفرصة كاملة لجميع الطلاب لإجراء التحويلات المناسبة، وتحقيقا للشفافية والعدالة في التوزيع للرغبات والكليات.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الوزارة ستبدأ إرسال الكشوف النهائية للكليات والمعاهد الدراسية المختلفة خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من توزيع الطلاب وإعلان النتائج النهائية، وفقا لأقرب حد أدنى للكليات، مشيرا إلى أنّ الوزارة أتاحت الفرصة كاملة لجميع الطلاب لاختيار الكليات التي تناسب مواهبهم.

السيد عطا: تحويلات تقليل الاغتراب في ضوء الـ10% المقررة من الأعلى للجامعات

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنّ الوزارة أتاحت فرصة التسجيل لتقليل الاغتراب، لجميع طلاب الثانوية العامة بجميع مراحلها، وطلاب الدبلومات الفنية بجميع الأنظمة، للاختيار بين الكليات والمعاهد المختلفة، في ضوء النسبة المقررة والمحددة من المجلس الأعلى للجامعات بـ10%، من إجمالي عدد الطلاب المسجلين بالنسبة للكليات.

قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات

التحويل بين الكليات يكون عن طريق موقع مكتب التنسيق، وفقا للقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات، وهي كما يلي:

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

• لا توجد تحويلات ورقية.