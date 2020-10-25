1800 غرفة لصرف الأمطار بتكلفة 27 مليون جنيه في القليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار فى نطاق المحافظة، بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه.

وأوضح "مجاهد" أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة لصرف مياه الأمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، مشيراً إلى أنه من المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري، ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيراً كبيراً على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه تم الانتهاء من اجراءات الطرح والترسية، ويجري حالياً تنفيذ الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ البدء في أعمال التنفيذ.

وأوضح "مجاهد" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قامت برفع درجة الاستعدادت، وإعلان حالة الطوارئ بكافة فروع وقطاعات الشركة، والتشديد على جاهزية المعدات للتعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.

واستطرد بقوله إنه تم إجراء اعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار، وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار، وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت الشركة مناورات للتعامل مع مياه الأمطار، في عدد من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية، وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

وفي وقت سابق، شدد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق، التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.