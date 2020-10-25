"فودة" يتفقد استعدادات افتتاح فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ اليوم الأحد، لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى المقرر افتتاحها قريباً، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه محيط فرع جامعة "الملك سلمان"، لمتابعة اللمسات النهائية، وتجهيز ميدان الجامعة.

وقال "فودة"، في تصريحات صحفية خلال الجولة، إن جامعة الملك سلمان تُعد منارة تعليمية ثقافية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه يجري أيضاً إنشاء المتحف الدولي في شرم الشيخ، الذي من المقرر أن يضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية الأصلية من مختلف العصور، مما يسهم في انتعاش السياحة الثقافية بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أن مدينة شرم الشيخ تستعد لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى رأسها مشروع المتحف وفرع جامعة الملك سلمان، مؤكداً أنه جرى رفع كفاءة وتخطيط الطرق بالمدينة، منها شارع خادم الحرمين الشريفين، المعروف باسم "الطريق الأوسط"، إضافة إلى شارع "السلام".

وتابع محافظ جنوب سيناء أنه جرى أيضاً زيادة كثافة المساحات الخضراء والنخيل وزراعة الزهور، وزيادة العلامات الإرشادية والأعمال الفنية بالشوارع والميادين المختلفة بمدينة شرم الشيخ.

ويجري إقامة جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، على مساحة 720 ألف فدان، وتقام على ثلاثة فروع، الأول بمدينة الطور، ويقام على مساحة 355 فداناً، ويضم 7 كليات، تشمل الهندسة والطب والعلوم والصناعات التكنولوجية وعلوم وهندسة الحاسبات والصيدلة والتمريض.

ويقام فرع شرم الشيخ على مساحة 35 فدانًا، ويضم كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، كلية الإنتاج الإعلامي وفرع رأس سدر ويقام على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي الطب البيطري، و الزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع.