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ضبط محاولة تهريب أدوية بيطرية بمبلغ 250 ألف جنيه بمطار شرم الشيخ

كتب:

أيمن حمزة
03:27 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة سكاي آب القادمة من أوكرانيا اشتبه محمد الدغيدي مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من أوكرانيا نظرا لإرتباكه.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسام مصطفى مأمور الفحص، فتبين وجود أجسام معتمة داخل حقائبة.

وبالعرض على أيمن شملول مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد الدغيدي مأمور الجمرك لتفتيش الحقائب، فتبين وجود 916 عبوة مستحضرات تجميل وأدوية بيطرية منها 744 عبوة مستحضر تجميل و172 علبة أدوية بيطرية بكل منها 3 أمبول مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه.

وقرر يوسف وصفي مدير عام جمارك الفروع، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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