متنزهات جديدة بمدينة شرم الشيخ لوضعها على الخريطة السياحية

وجّه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى إنشاء متنزهات جديدة بمدينة شرم الشيخ، لتكون متنفسًا للمواطنين، إلى جانب وضعها على الخريطة السياحية، ضمن المشروعات السياحية المختلفة بالمدينة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم، رافقه اللواء محمود السولية، رئيس المدينة، وتفقدا أعمال التطوير الجارية بحي النور، و أعمال التجميل وتطوير المدينة، وتتضمن رفع كفاءة ورصف الطريق بداية من شارع السلام إلى حي النور مرورًا بجامعة الملك سلمان ، وعمل محاور عرضية بين الطرق الداخلية، وتطوير شبكات الري.

وتابع المحافظ أعمال تجميل محيط ميدان جامعة الملك سلمان بحي النور، بهدف تحويل المنطقة إلى بانوراما جمالية من المساحات خضراء التي تضم الزهور والنخيل فضلا عن الإنارة وأعمال اللاند سكيب، بالإضافة إلى ميدان الجامعة الذى يحمل مجسما لكتاب كرمز للعلم والتعليم، وتعلوه أعلام مصر والسعودية، و شدد المحافظ على الاهتمام بتطوير شبكات الري المغذية لتلك المساحات الخضراء، وإعداد الساحة المخصصة لإقامة حفل افتتاح الجامعة.

كما تفقد المحافظ شارع السلام، وعدد من الميادين، واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بنهاية شارع البحر بهضبة أم السيد، وتتضمن رفع كفاءة ورصف الشارع، وتهذيب بعض الحدائق، وإنشاء ممشى وكورنيش، لوضع الممشى على الخريطة السياحية لمدينة شرم الشيخ، فضلا على إنشاء متنزه حضاري يشكل متنفسا جديدًا لأهالي المنطقة .