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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 26-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:57 ص | الإثنين 26 أكتوبر 2020
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يتقن المهام التي يكلف بها، ولديه ثقة كبيرة في قدراته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

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