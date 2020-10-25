تكريم الفريق الفائز بمسابقة التربية البيئية بجنوب سيناء

كرم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، الفريق الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة التربية البيئية والسكانية والصحية للعام الدراسي 2018 / 2019، والذين تعذر تكريمهم خلال الفترة السابقة للإجراءات الاحترازية وانتشار فيروس "كورونا".

وأشاد وكيل الوزارة بمواهب وتفوق الطلاب، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم تحرص على رعاية المواهب المتميزة للطلاب، وتجعلهم نبراساً لزملائهم وقدوة طيبة لهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتميز.

وقالت عبير الطباخ، مديرة إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية، إن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها المديرية، ووجهت الشكر للفريق الفائز، الذي قدم صورة مشرفة لتعليم جنوب سيناء، كما قدمت الشكر لذويهم وأسرهم، الذين ساندوهم بالدعم كل الوقت، ليحققوا هذا الإنجاز.

وأضافت مديرة إدارة التربية البيئية والسكانية أن أعضاء الفريق الفائز بمدرسة "الأهرام" الرسمية للغات، التابعة لإدارة طور سيناء، وهم الطلاب "أحمد محمد سعيد محمد، ويوسف أشرف كمال أبو السعود، وسيف الدين سالم حبيب، وعبد الرحمن أشرف جاد محمد، وفيروز خليل إبراهيم عواد، ورودينا مصطفى عبده أحمد".

كما قام وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة مدرسة أبورديس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة أبورديس التعليمية، وحرص على تفقد الفصول الدراسية، واستمع إلى شرح عملي بأحد فصول الصف الثاني مادة "كهرباء"، ثم تحدث مع الطلاب حول ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرسة.

كما حرص على التفاعل مع الطلاب، موجهاً بضرورة التدريب العملي أثناء الدراسة، ومشيراً إلى فكرة نظام الجدارات بمدارس التعليم الفني، الذي تنفذه الوزارة، ويهدف غلى رفع كفاءة الطلاب وتأهليهم بمهارات حقيقية لسوق العمل.