عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: العملية منظمة لأقصى درجة ممكنة

وجه كوفي كانكام، عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على الإجراءات غير المسبوقة التي تم اتخاذها لتيسير عملية الانتخابات، واصفًا العملية الانتخابية بأنها منظمة لأقصى درجة ممكنة، وذلك خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد".

وأوضح "كانكام"، أن هناك لجان شهدت معدلات مرتفعة للغاية، مثل محافظة البحيرة، بينما هناك لجان شهدت إقبال ضعيف بعض الشيء، داعيًا المواطنين على ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم كونه يشكل المستقبل، مؤكدًا أن التقرير الذي سيتم تسليمه للبعثة الدولية لمتابعة الانتخابات سيكون رائعًا.

وأشار عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر، إلى أن التقرير سيكون رائعا نتيجة لما لمسه من تنفيذ لكافة الإجراءات الاحترازية بشكل جيد للغاية، على الرغم من أن هناك القليل من المواطنين تجاهلوا ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات إلا أنه في المجمل التنظيم رائع للغاية، مشيرًا إلى أن النظام السياسي في مصر رائع.

وانطلقت، اليوم، ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.