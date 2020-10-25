قبل بدء فرز المرحلة الأولى.. تعرف على نصاب الفوز في انتخابات النواب

انطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الأولى، والتي بدأ التصويت بها يوم السبت 24 أكتوبر والتي تستمر حتى الأحد، حيث أوشك التصويت على الانتهاء لتبدأ عملية فرز الأصوات، على أن تجرى جولة الإعادة في يومي 23 و24 نوفمبر المقبل، فيما تبدأ انتخابات المرحلة الثانية يومي 7و8 نوفمبر.

وحول نصاب الفوز في الانتخابات، أوضحت الهيئة أنه في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن فوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، فإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجري عليها الإعادة، وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجري الانتخاب بينهم، على أن يعلن فوز الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفيما يخص الانتخاب بالقائمة يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة، وإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية قرابة 63 مليون ناخب، وتخضع العملية الانتخابية بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

وتنتهي اليوم انتخابات المرحلة الأولى في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي: (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح).

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافةً بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.