باحث في شؤون الإرهاب: إعلام الإخوان شعاره "لا مصداقية.. الكذب مبدأنا"

قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قناة الجزيرة القطرية لا تُقدم إعلامًا مهنيًا، بل تعتمد على الكذب ونشر الشائعات، وهي ليست منصات إعلامية تحكتم للأعراف في كتابة الخبر أو إذاعة الصورة، كما أن الها سقطات كثيرة، وأصبح المشاهد العادي مدرك لما تفعله.

وأضاف "أديب" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن "الجزيرة" عبارة عن منبر سياسي يخدم أهداف الإخوان وقطر، فالقناة تم إنشاءها في منتصف تسعينات القرن الماضي من أجل تهديد أمن واستقرار المنطقة، مبينًا أن إعلام الإخوان لا توجد لديه رؤية ولا مصداقية ولا محتوى، وكأنهم يقولوا "الكذب مبدأنا" بل وأصبح شعارًا لهم.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن إعلام جماعة الإخوان يقوم بتزييف الصورة ونقل أشياء غير حقيقة للمشاهد كونه لا يجد سلبيات، فالهدف الأساسي للقناة هو إسقاط الدولة المصرية وعرض مشاهد مفبركة توحي بأن الدولة غير مستقرة.

وأوضح "أديب"، أنه عند عرض الدولة المشاريع الاقتصادية، تشن قناة الجزيرة هجومًا حادًا على الدولة المصرية وتعلق "بيصرفوا فلوس وسايبين المواطن"، وعند تقديم الدعم للمواطن تقول "مهتمين بالمواطن لكن دون مشاريع".