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تحرير 67 محضرًا وإعدام 161 كيلو أغذية فاسدة بمدينة دهب في جنوب سيناء

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حماده الشوادفي
02:32 م | الأحد 25 أكتوبر 2020
حملة صحية

حملة صحية

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة صحية على المنشآت الغذائية بمدينة دهب؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إعدام 161 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و27 لترا من المشروبات منتهية الصلاحية، وتحرير 67 محضرًا متنوعًا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت المرور على 27 منشأة غذائية بمدينة دهب، وجرى تحرير 67 محضرًا متنوعًا،  بينهم 26 لنقص اشتراطات النظافة، و41 عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة .

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