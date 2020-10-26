لميس الحديدي عن الجرارات الأمريكية: التشكيك بأي حاجة إزعاج على الفاضي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار على منصات التواصل الاجتماعي حول عدم مطابقة الجرارات الأمريكية للمواصفات الفنية، وبيان وزارة النقل الصادر اليوم للرد عليه، قائلة: "مش فاهمة فين المشكلة؟ جرارات إشتريناها .. وجرار حصل فيه عطل وصلحناه ؟ فين المشكلة بقى ؟".

وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة " ON" قائلة: "دي اكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية في مصر.. أكبر تطوير ونقلة نوعية في السكك الحديدية كنا في مكان وبقينا في نقلة نوعية تانية .. جرار باظ والوزير قعد مع الشركة وبحثوا إمكانية الاستبدال والاصلاح وفقاً للضمان ".

وتابعت: "عادي زي العربية إنت كمواطن إشترتيها وكان فيها خلل وبتبدلها وفقاً لمعايير الضمان او بتصلحها ؟ فين بقى المشكلة أكيد يعني مش هنعد في كل حاجة نقول اوبا صفقة الجرارات الفاسدة ونعد بقى نقول صفقة اسلحة فاسدة وصفقة أغذية فاسة ؟ .. فيه غيه ياجماعة إحنا مش لاقيين حاجة نعملها ؟ ".

واكملت " إحنا عايشين في نقلة نوعية كبيرة جداً في مصر في قطاع النقل والسككة الحديد ودي حقيقة لكن فكرة التشكيك في اي حاجة مش طبيعية حتى الجرار .. هوا حضرتك مهندس وكشفت على الجرار ولقيته مستعمل مثلاً أو اخدناه من صفقة قديمة ؟ والصراحة مش لازم أطلعلك مستندات عشان ارد عليك في مجلس شعب بيراقب الحكومة وفيه مواطن بيركب خدمة وشايفها بتتحسن وهو ده الي ناخد رأيه بتتحسن الخدمة ولالا ؟ دي مواضيع تمثل إزعاج على الفاضي " .

كانت وزارة النقل قد أكدت في بيان أن الجرارات التي تم توريدها لهيئة السكة الحديد من قبل شركة چنرال إلكتريك الأمريكية مطابقة تماماً للمواصفات الفنية التي وضعتها الهيئة والتي تم التقييم الفني على أساسها، كما أن هذه الجرارات مناسبة تماماً لاحتياجات الهيئة ومتطلبات التشغيل على الخطوط.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة النقل رداً على ما أثير في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن القيام بشراء صفقة جرارات قطارات أمريكية غير مطابقة لمعايير السلامة العالمية.