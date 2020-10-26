مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل بجنوب سيناء

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين، على طريق كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل على طريق كاترين / سعال، على بعد 40 كيلو من كمين سعال.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وجارٍ التعرف على هويتهم، وإصابة مختار ناهض حجازي، 35 عامًا، باشتباه كسر بالكتف اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وعزام كرم محمد، 40 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكلاهما من الجيزة.

وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دهب المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.