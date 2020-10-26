خلية نحل بـ"الحي الراقي".. 43 مرشحا للنواب في الدائرة السابعة بالقاهرة

تحولت الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، إلى خلية نحل، بعد ترشح 43 بانتخابات مجلس النواب، وزادت الحماسة الأغنيات الوطنية والمسيرات الشبابية، التي تجوب أنحاء الدائرة بشكل مستمر، للتعريف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.

مستقبل وطن في المقدمة

وتفوق حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق، على منافسية من الأحزاب الأخرى المشاركة في العرس الديمقراطي، لنجاحه في تحفيز الجماهير على المشاركة عبر الأغاني الوطنية، وتهيئتهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وواصل حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق، فتح أبوابه لأبناء الدائرة لتقديم خدماته، وفي مقدمتها التعريف بمرشحيه، والتعريف بأماكن التصويت باللجان الانتخابية، وغيره من الخدمات الحزبية التي يمكن تقديمها للجماهير.

لافتات المرشحين ووعودهم تتصدر المشهد الانتخابي

وامتدت لافتات المرشحين لعضوية البرلمان بالدائرة، عبر الشوارع والميادين الرئيسية التي تضم: القاهرة الجديدة، الرحاب، مدينتي، بدر، الشروق، النزهة، والقطامية، وتبارى المرشحون في عرض برامجهم الانتخابية على الناخبين، وإطلاق الوعود لحل مشكلات أبناء الدائرة لإقناعهم بها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، إذ شهد فيس بوك حملات دعائية، لا تقل أهمية عن الحملات الدعائية بالشوارع والميادين، وإن كانت تسبقها نظرا لسهولة وسرعة الاتصال.

جهاز الشروق يواصل تجهيزات مقار اللجان

كان المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة سلفا للدعاية الانتخابية لجميع المرشحين، مع الالتزام بالأماكن المخصصة للدعاية، وعدم تشويه أي مكان للحد من التشويهات البصرية، مؤكدا أنّ الإزالة ستلاحق الدعاية المخالفة.

وأعرب الغيطي، في تصريحات لـ"الوطن"، عن أمنياته بأن يتبنى المرشحون دعاية تنموية يستفيد منها الناخب والمرشح وَجميع أبناء المدينة.

وشددت الأجهزة الأمنية وجودها بمحيط الميادين الرئيسية، بمدن بدر والشروق والتجمع، بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية، وكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بقيادة المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، شنّ حملة توعية لتحذير المرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

وشدد غنيم، على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، موضحا أنّ أجهزة المدن ليس لها أي دور في الترويج للمرشحين، ويقتصر دورها على تهيئة المناخ المناسب، لإجراء انتخابات حرة نزيهة.

وأضاف، أنّه جرى تحديد أماكن التصويت، وسيتم تجهيزها قبل أيام من بدء العملية الانتخابية، ومدها بمولدات كهربائية إضافية، وما يحتاج إليه الناخب من وسائل راحة، وما تحتاج إليه اللجنة المشرفة على عملية التصويت.

43 مرشحا بالدائرة السابعة في القاهرة

وترشح بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة 43 مرشحا، للمرة الأولى في تاريخ الدائرة، ما يجعلها من الدوائر المرشحة لخوض معركة الإعادة بجدارة، نظرا لتفتيت الأصوات، بسبب كثرة المرشحين.

ورغم انضمام عدد لا بأس به من الأحياء الراقية بالدائرة، إلا أنّ الأصوات الحقيقية ستنطلق من حيي النزهة، ومدينة بدر، باعتبارهما الكتلة التصويتية الأعلى من حيث العدد. ونظمت الأحزاب عددا من الجولات للتعريف بمرشحيها بين جموع الناخبين، فيما لجأ مرشحي المقاعد الفردية للأندية، والمقاهي للوصول إلى الناخبين، والمشاركة في حل بعض المشكلات الفئوية، إذ وعد مرشحي مستقبل وطن، بحل مشكلات المساحات الخضراء بالمدن الجديدة.

مدينة بدر تمثل الكتلة التصويتية الأكبر

وكانت مدينة بدر في مقدمة المدن الجديدة، نظرا لوجود كتلة تصويت كبيرة بها، بينما اكتفى بعض المرشحين بالبقاء داخل مناطق نفوذهم أملا في اقتناص الكتلة التصويتية للفوز بعضوية مجلس النواب.

كانت 6 أحزب دفعت بـ7 مرشحين، وجاءت كالأتي:

حزب مستقبل وطن: محمد السيد محمد سليمان وشهرته محمد سليمان، ومحمد شديد لبيب الحناوي وشهرته محمد الحناوي.

حزب المصريين: شريف محمود عبد الحميد أمين وشهرته شريف مسلم.

حزب حماة الوطن: مصطفى مجدي صابر عبدالنبي وشهرته مصطفى مجدي صابر.

حزب الوفد الجديد: أيمن عبدالفتاح أحمد عطا الله وشهرته أيمن عطا الله.

حزب أبناء مصر: ممدوح محمود رشدي وشهرته لواء ممدوح رشدي.

حزب الاتحاد: أحمد صفوت علي مبارك وشهرته أحمد مبارك.

ويشارك الجنس الناعم بقوة خلال المعركة، إذ ترشحت 7 مستقلات، أبرزهن الدكتورة شيرين إبراهيم حسن فراج، عضو مجلس النواب، وأماني أحمد علي السيد أحمد الرويني، يسرا يسري سعد الشاعر، وسامية محمد عبدالغني سليمان عوض، الدكتورة سميرة محمود علي زهران، ونيفين عزت شندي إبراهيم، وفاطمة الزهراء محمد محمود.

ويتنافس في السباق كمستقلين: أحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد، خالد إبراهيم محمد عامر، والمستشار محمد محمد عبدالفتاح الدميري، الدكتور حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم، المهندس محمد عمارة زيدان عمار، ياسر محمد سعد أحمد اللبيدي، الدكتور أحمد عفيفي مصطفى السيد وشهرته، مصطفى نصر حمادة عيسى، وأحمد علاء محمد كامل فايد، ومحمد محمود عبدالعظيم محمود محمد العجرودي، وتامر عبدالحق عبدالرحمن سليمان، وحجازي الشبراوي إبراهيم دسوقي، ومحمد عبدالواحد محمد رياض، ومحمد مصطفى أبو المجد شحاتة، وفيصل عبدالرحمن سلطان كيلاني، وتامر حسن محمد سحاب، ونبيل فوزي إبراهيم سيد أحمد، وحمدي كمال عبدالعظيم الشحات، ومنصور محمد إسماعيل عبدالمنعم، وأشرف كامل توفيق حنين، وسيد علي عبدالحميد علي حسين، وخالد رزق أبوالعطا محبوب، وعادل جلال عبدالوهاب أبو عامر، وبسام عبدالحكيم أحمد السيد، وأشرف محمد عبدالفتاح عيسوى سيد أحمد، وعلاء الدين أحمد محمد إبراهيم عبدالعال، وعادل شبيب محمد علي، وعبدالله محمد عبدالله سيد رفاعي، وعلي محمد أحمد محمد، ليصل إجمالي عدد المرشحين المستقلين من الرجال لـ29 مرشحا.