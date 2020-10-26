وزير الطيران المدني يبحث مع نظيره اليمني التعاون في مجال التدريب

استقبل اليوم، الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل اليمنى، والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الطيران المدني، وبخاصة مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المصري بنائب رئيس الوزراء اليمنى، وأكد على قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين، وأشار إلى أن وزارة الطيران تحرص على مد جسور التعاون وتبادل العلاقات ونقل الخبرات المصرية فى مجالات الطيران المدنى المختلفة إلى الدولة الشقيقة، وناقش الجانبان سبل تحديث الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال النقل الجوي بالإضافة الى زيادة فرص التدريب للكوادر اليمنية .

ومن جانبه أعرب "خنبشي" عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي يأتى فى إطار حرص الجانب اليمني على التوسع والاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية بقطاع الطيران المدنى، كما أشاد بالطفرة التكنولوجية والفنية والتدريبية التى لمسها بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومركز تدريب مصر للطيران، حيث يقبل العديد من الطلاب اليمنيين على دراسة الطيران بجمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء دكتور مهندس أشرف نوير، رئيس سلطه الطيران المدني، وباسم عبدالكريم مساعد الوزير للشؤون الدولية.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستسير غدا الثلاثاء 42 رحلة جوية إلى كل من أثينا، بودابيست، باريس، روما، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، نيروبي، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، أربيل، بيروت، أنجولا، المدينة المنورة، جدة، الرياض، بغداد، ندجامينا، دوالا، موسكو، عمان، و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بجانب 4 رحلات شحن جوى، وأضافت الشركة أن جميع هذه الرحلات ستنقل ما يقرب من 4200 راكب.