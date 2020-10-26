نتائج فرز دائرة ببا وسمسطا والفشن في بني سويف بانتخابات "النواب"

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن جنوب بني سويف، في الدائرة التي يتنافس عليها 28 مرشحا لحصد 3 مقاعد عن نتائج الفرز داخل مصر، حيث إن إجمالي من أدلوا بأصواتهم 217 ألف و402، بينهم 33 ألفا و98 صوتا باطلا.

وحصل حسام العمدة مرشح حزب مستقبل وطن، على 68 ألفا و692 صوتا، وحصول طه أبو الناظر مرشح حزب مستقبل وطن على 71 ألفا و278 صوتا، وأحمد عباس أبو زيد مرشح حزب الشعب الجمهوري على 50 ألفا و179 صوتا، وطارق مجاور على 28 ألفا و322 صوتا، محمد فرغلي على 21 ألفا 879 صوتا، وسامح عبد العظيم على 11 ألفا و887 صوتا، ومحمود عبد الوهاب على 14 ألفا و931 صوتا، وأحمد سعيد السنوسي، 17 ألفا و405 أصوات، وحسن الصيفي على 7644 صوتا، وعلى الشيخ على 6961، وأحمد محمدين 3475 صوتا، ورضوان عدلي حميدة رضوان على 16 ألفا و360، ومصطفى فؤاد المحترم، 6619 صوتا، وأحمد شوقي الغول على 3890 صوتا، والمهندس محمد ذكي الطلاوي على 19 ألفا و841 صوتا، وأنور حسن عبد الجواد 17 ألف و426 صوتا، فهد فاروق محمد حامد، 7240، وأحمد صقر علي حسين، 22 ألف و581، وسعيد محمد محمد فرج، 4610، أبو جبل محمود عوض على 3372 صوتا، و أسلام محمد العربي التيجي، 11 الف و861 صوتا، حسان طه حسان حوته 7157، ونصر الدين حبيب، 15 229 صوتا، وحمدان ابو صقر 22 الف و382، وحسين ابو مسلم، 31 الف و 625، محمد سعيد توفيق 17 الف و 508، و محمود ابو زيد 25 الف و32 صوتا، وأحمد عباس الشريعي على 17 الف 636 صوتا.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 114الف و553 صوتا، مقابل 56 الف و217 صوتا.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم مركز وبندر بني سويف، وبني سويف الجديدة، نتائج فرز أصوات المصريين بالداخل بإجمالى عدد الأصوات الصحيحة 119353.

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي: محمد سيد كامل 30986، وطارق مخيمر 19153، وأبو الخير عبد السميع 12892، مرقص موريس كمال 7591، وحمود عزت محمود 19490، وممدوح مجدى أحمد 5063، ووليد محمد أحمد 17391، ومحمد رجب عبد العظيم 20451، ومخلوف ماهر مخلوف 3290، ومصطفي علي لطفي 9042، وأحمد محمد أحمد 2460، وحياة سيد عويس 2160، وربيع عباس على حمزة 4220، وهاني فارس على 5458، وعادل محمد خليفة 2757، وأحمد محمد عبد الحميد 1923، وعادل جرجس صليب 4251، وعادل حمودة 2453،وثروت يوسف فرج 20903، وأبو الخير جابر عبود 3791، وسيد عبد الرحمن 1782، ومحمد سيد محمد 2397، ومحمد مصطفي محمد 13261، وعبد الرحمن محمد عبد الجواد 25541