بالأسماء.. إصابة 23 شخصا في حادث تصادم بطريق "بني سويف - إهناسيا"

أصيب 23 عاملا وطالب وطالبة، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص، بأخرى نقل على طريق "بني سويف - إهناسيا"، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إسعاف الى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بحادث تصادم أمام عزبة إسلام بطريق "بني سويف إهناسيا الفرعي"، بين ميكروباص قادم من الثانية إلى الأولى، وسيارة نقل محملة بعمال، وجها لوجه، ونتج عن الحادث إصابة: إيمان أحمد عبدالوارث، 15 عاما، طالبة، بسحجات وكدمات، ومريم محمد سعد، 18 عاما، اهناسيا، طالبة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، ورزق صلاح عبدالرازق، 35 عاما، عامل مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء جابر علي، 40 عاما، بدون عمل مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسليمة محمود جوده، 61 عاما، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن.

كما أصيب في الحادث مروان محمد معروف، 9 سنوات، اهناسيا، طالب، باشتباه كسر بالساق الأيسر، وإيمان صلاح محمد، 42 عاما، موظفة، باشتباه كسر بالساق اليمن، ودنيا صلاح عبدالعزيز، 19 عاما، اهناسيا، طالبة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومنه الله محمد صلاح، 22 عاما، بني سويف، بجروح وسحجات بالجسم، ومصطفى غانم علي، 28 عاما، موظف، بكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وإيمان سيد عبداللطيف، 46 عاما، ربة منزل، بكدمات وسحجات بالجسم.

وأصيب في الحادث أيضا، نادي محمود عبدالستار، 30 عاما، بدون عمل، باشتباه كسر بالساق الأيمن، وإسلام شعبان عبدالناصر، 27 عاما، عامل، بسحجات وكدمات بالجسم، وشعبان محمود عبدالناصر، 35 عاما، باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وفتحي محمود عبدالناصر، 42 عاما، فلاح، بجرح قطعي بفروه الرأس، ومحمد عبدالستار محمد، 45 عاما، فلاح، بسحجات وكدمات، وإيمان عبدالرازق أمين، 40 عاما، موظفة، باشتباه نزيف بالبطن، وصلاح حسين عبدالتواب، 40 عاما، اهناسيا، موظف، بجرح قطعي للحاجب الأيمن حوالي 4 سم.

وكان في الحادث أيضا، فاطمة سعيد إبراهيم، 30 عاما، اهناسيا، مصابة بكدمات في الظهر وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمود عاشور محمد، ثلاث سنوات، طفل، أصيب ما بعد الارتجاج، وإيناس أسامه توفيق، 20 عاما، اهناسيا المدينة، طالبة مصابة اشتباه كسر بالقدم الأيسر مع سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وهدير مصطفى حسين، 19 عاما، اهناسيا المدينه، طالبه مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وحمدية نجاشي إبراهيم، 43 عاما، ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.