قرعة علنية على 1152 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش

أجريت قرعة علنية على عدد 1152 وحدة سكنية في العريش خُصصت للمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات العريش وبئر العبد، وذلك بإشراف وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ، أن هذه الوحدات السكنية هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لأهالي شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي شهدت تسليم 288 وحدة سكنية في منطقة العبور على المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد.

وأضاف المحافظ، أن الوحدات السكنية تقع في حي السبيل بمدينة العريش، وتشمل كل منها ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، لافتًا إلى تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري "استضافة"، حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيهًا من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100 جنيه شهريًا نظير الصيانة.

وقال "شوشة" أن 1813 شخصًا تقدموا للحصول على الوحدات السكنية، من بينهم 1270 من رفح و543 من الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ علي الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة لها، وعدم تركها فارغة أو تاجيرها للغير.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنية على الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء، وفي لوحات الإعلانات بمجالس المدن.

من جانبه أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، الاهتمام بالمنقولين من رفح والشيخ زويد، وتقديم كافة الخدمات لهم بالتجمعات التي يقيمون بها، مؤكدًا تخصيص الوحدات السكنية في السبيل بحي المساعيد بنسبة 60% للمتقدمين من رفح، و40% للمتقدمين من الشيخ زويد.

وذكر العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي للأسر التي أضيرت بسبب الحرب علي الإرهاب، حيث يدفع المواطن قيمة رمزية لا تتعدى 100جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة، علي أن يكون المتقدم من المضارين من أهالي الشيخ زويد ورفح ، وممن تركوا مساكنهم.

حضر القرعة العلنية كل من، اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد رضوان، مدير عام مديرية الإسكان، والعميد مصطفي محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح، والعميد طارق محمد رئيس مدينة الشيخ زويد وعدد من مشايخ مركزى الشيخ زويد ورفح.